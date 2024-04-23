В начале апреля этого года оккупанты привлекли его к сотрудничеству через соцсети, где он публиковал собственные антиукраинские комментарии.

Служба безопасности задержала еще одного корректировщика ракетно-бомбовых ударов России по Харькову. Злоумышленник пытался обнаружить локации спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, по наводке фигуранта оккупанты надеялись нанести огневое поражение по этим объектам. Для осуществления атаки оккупанты планировали задействовать баллистические ракеты и управляемые авиационные бомбы типа КАБ-500.

"Чтобы навести их на цель, вражеский корректировщик вышел на сеанс зашифрованной связи со своим куратором из российской разведки и передал ему координаты. Служба безопасности задержала его в собственном доме. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности городской инфраструктуры от новой воздушной атаки страны-агрессора. У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российской спецслужбой", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, идеологический сторонник рашизма. В начале апреля этого года оккупанты привлекли его к сотрудничеству через соцсети, где он публиковал собственные антиукраинские комментарии.

В спецслужбе проинформировали, что для сбора разведданных фигурант обходил территорию города и отслеживал места базирования Сил обороны. Кроме того злоумышленник "втемную" выспрашивал нужную информацию у клиентов местного торгово-развлекательного центра, где он работал продавцом.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Российские агенты в Украине

Как сообщал УНИАН, приговор получил наводчик российских ракет на ТЭС в Днепре. Предатель работал в фармкомпании и собирал разведданные во время доставки лекарств в аптеки региона. Агента военной разведки РФ, который наводил вражеские ракеты на тепловую электростанцию в Днепре и "охотился" за системами ПВО, приговорили к 15 годам заключения.

Также на Харьковщине нейтрализована вражеская агентурная группа, которая пыталась передать в Россию секретную документацию с местного стратегического завода. Среди задержанных - глава конструкторского бюро и заместитель руководителя цеха промышленного предприятия. По данным следствия, врага интересовали схемы, чертежи и инструкции по производству паровых турбин, а также комплектующих к ним.

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