За такое нарушение водителю придется заплатить штраф в 1,7 тыс. грн.

Во Львове велопатруль возле одной из гостиниц решил проверить авто, припаркованное на месте для людей с инвалидностью.

На машине была наклейка, что водитель якобы имеет инвалидность. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Армении в ДТП погиб виновник резонансной аварии в Одессе (фото)Правда, эта наклейка оказалась не желтой, а синей. Выяснилось, водитель-36-летний киевлянин, который на самом деле не имеет инвалидности, а значит, и не имеет права парковаться на этом месте.

"А дальше - еще интереснее: фальшивую наклейку водителю выдали в отеле, чтобы он мог запарковаться в удобном месте", - рассказали журналисты.

За такую парковку водителю придется заплатить штраф в 1,7 тыс. грн, на него составлен протокол.

Как сообщили в полиции Львовской области, отель раздавал своим клиентам наклейки, чтобы те смогли парковаться на местах для водителей с инвалидностью.

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Автор: Ольга Робейко