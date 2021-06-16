Наркотики в коробку от игрушек подложили бывшие морские пехотинцы, вынашивающие планы по масштабному наркотрафику.

В Великобритании мама маленького мальчика обнаружила в наборе Lego Duplo с пожарной машиной, подаренном ее сыну на день рождения, килограмм кокаина.

Об этом пишет Liverpool Echo.

Наркотик оказался в коробке от конструктора по вине двух 28-летних бывших морских пехотинцев, занимающихся наркотрафиком: мужчины задумали перевозить различные наркотики под видом игрушек и таким образом импортировали кокаин в графство Мерсисайд с помощью службы доставки DPD.

Они занимались доставкой кокаина, героина, МДМА и каннабиса из Нидерландов по всей Великобритании. Планировали перевозить большие партии на самолетах и лодках с Виргинских островов в Карибском бассейне и в течение нескольких месяцев стать мультимиллионерами.

Читайте такжеВ Канаде военных во время учений тайно угощали сладостями с наркотикамиДо сбыта дилеры хранили наркотики у себя дома или у близких, нередко посылки за них получали члены семьи, знакомые и соседи. К примеру, в доме матери одного из мужчин во время обыска нашли четыре коробки Lego, каждая из которых содержала по килограмму 82-процентного кокаина. Мама, как и шестеро других родственников, также были арестованы. Женщина утверждала, что не знала о наркотиках.

Одна из соседок в течение двух лет несколько раз получала посылки вместо дилера. Но последний раз не смогла найти его, чтобы отдать коробки, как она думала, с Lego - в то время мужчина залег на дно из-за полицейских рейдов.

Через несколько недель девушка сына соседки рассказала, что собирается на детский праздник к сыну подруги, но у нее нет подарка. Тогда соседка и предложила ей взять коробку конструктора, не подозревая, что внутри наркотики. Девушка упаковала подарок и вручила на дне рождения.

Когда же мать мальчика открыла подарок, обнаружила, что внутри коробка покрыта фольгой, а лежит в ней совсем не Lego, а пакет со странным веществом. Судебно-медицинский анализ показал, что это был 1 кг кокаина чистотой 82%. В доме у соседки полиция нашла еще пять таких же коробок, каждая из которых содержала по килограмму 86-процентного кокаина.

Одного из дилеров арестовали в аэропорту Манчестера по прилету из Амстердама. Второго на следующий день задержали в Бедфордшире. После раскрытия схемы мужчины получили 16,5 и 10 лет тюремного заключения.

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Перевод: Катерина Комолова