Еще 23 человека были спасены.

В течение трех выходных дней на водных объектах Украины погибли 40 человек, из них - 6 детей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В течение трех выходных на водных объектах Украины погибли 40 человек, из них - 6 детей. Еще 23 человека спасены", - сообщили спасатели.

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В частности, рассказали в ГСЧС, в пгт Приморск (Запорожская область) 21 июня на побережье Азовского моря спасатели на моторной лодке спасли и доставили на берег двух человек: гражданина 1979 года рождения и гражданку 1981 года рождения, которых на надувной лодке унесло на расстояние около 1 тыс. 200 м от берега.

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Автор: Татьяна Поляковская