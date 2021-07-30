В аварии пострадала дежурная по переезду.

Грузовик, который перевозил комбайн, столкнулся с поездом. В аварии серьезно пострадала дежурная по переезду.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Инцидент произошел около 3:00 в селе Покровское Решетиловской общины

По данным правоохранителей, 56-летний водитель грузового автомобиля "Daf" из Днепропетровской области перевозил комбайн. Грузовик выехал на железнодорожный переезд, где в него врезался товарный поезд.

Читайте такжеВодитель сбил подростка на Николаевщине и скрылся: его задержание под Киевом показали на видео"К счастью, жертв нет. В результате ДТП получила телесные повреждения дежурная по переезду, а транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

У женщины скальпированная рана, ее доставили в больницу.

Из-за аварии движение поездов было ограничено на два часа. На данный момент движение полностью восстановлено.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине из-за аварии на железнодорожном переезде задерживаются ряд поездов. Уточняется, что столкнулись поезд и грузовой трейлер на регулируемом переезде у станции Решетиловка.

Автор: Анастасия Горбачева