Столкнулись поезд и грузовой трейлер на регулируемом переезде возле станции Решетиловка.

В Украине из-за аварии на железнодорожном переезде задерживаются ряд поездов.

Об этом предупреждает "Укрзализныця" утром в пятницу.

Уточняется, что столкнулись поезд и грузовой трейлер на регулируемом переезде у станции Решетиловка.

"Событие произошло в 02:51, на месте аварии работает команда железнодорожников, чтобы как можно быстрее устранить последствия и минимизировать задержки. Жертв нет", - говорится в сообщении.

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Из-за инцидента по состоянию на 5:30 ожидаются задержки следующих рейсов:

№19 Попасная - Киев - до 4 часов;

№125 Константиновка - Киев - до 4 часов;

№26 Киев - Константиновка - до 3 часов;

№138 Хмельницкий - Лисичанск - до 3 часов.

Как сообщал УНИАН, на днях на Закарпатье произошла авария с участием пассажирского поезда №14 Киев - Солотвино и грузовики, несколько пассажиров поезда обратились к медикам. При исправно работающей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на пути, чем вызвал столкновение с пассажирским поездом.

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Автор: Юрий Годован