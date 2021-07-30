В Украине из-за аварии на железнодорожном переезде задерживаются ряд поездов.
Об этом предупреждает "Укрзализныця" утром в пятницу.
Уточняется, что столкнулись поезд и грузовой трейлер на регулируемом переезде у станции Решетиловка.
"Событие произошло в 02:51, на месте аварии работает команда железнодорожников, чтобы как можно быстрее устранить последствия и минимизировать задержки. Жертв нет", - говорится в сообщении.
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Из-за инцидента по состоянию на 5:30 ожидаются задержки следующих рейсов:
- №19 Попасная - Киев - до 4 часов;
- №125 Константиновка - Киев - до 4 часов;
- №26 Киев - Константиновка - до 3 часов;
- №138 Хмельницкий - Лисичанск - до 3 часов.
Как сообщал УНИАН, на днях на Закарпатье произошла авария с участием пассажирского поезда №14 Киев - Солотвино и грузовики, несколько пассажиров поезда обратились к медикам. При исправно работающей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на пути, чем вызвал столкновение с пассажирским поездом.