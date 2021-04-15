Девушка создала в мессенджере «группу смерти», в состав которой входили 28 участников.

В Запорожской области разоблачена ученица 11-го класса, которая курировала суицидальную группу в сети.

Читайте такжеВ Сумской области сын пытался убить молотком отца и зарезал мать (фото)Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Днепровской окружной прокуратуры Запорожья разоблачена несовершеннолетняя, которая совершала действия по доведению до самоубийства или покушению на самоубийство (ч. 1 ст. 120 УК Украины).

По данным следствия, ученица 11-го класса одной из районных школ области создала в меcенджере «группу смерти», которая является аналогом группы «Синий кит», в состав которой входили 28 участников.

«Позиционируя себя куратором, девушка предоставлял подписчикам группы смс-задачи с нестандартнымо выходом из сложных жизненных ситуаций и подстрекала их наносить себе телесные повреждения или совершать самоубийство разным способом», - говорится в сообщении.

В ходе проведенного санкционированного обыска по месту жительства несовершеннолетней изъят мобильный телефон, в котором, наряду с другой информацией, содержатся фотоизображения посмертных записок с рукописными текстами участников группы.

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Автор: Светлана Макринская