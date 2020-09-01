Специалисты-взрывотехники изъяли опасный предмет и направили его на экспертные исследования.

В правительственном квартале Киева задержали мужчину с гранатой.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, мужчину 1966 года рождения полицейские доставили в Печерское управление полиции для установления всех обстоятельств.

«Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции полка особого назначения №2 заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату», - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

«Специалисты-взрывотехники изъяли опасный предмет, который будет направлен на экспертные исследования», - добавили в полиции.

Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Под Офисом Президента задержали мужчину с гранатой Опубликовано Информатор Киев Вторник, 1 сентября 2020 г.

Гранаты на Банковой: что случилось раньше

Ранее сегодня, 1 сентября, стало известно, что под офисом президента Украины нашли гранату.

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура написал в Telegram-канале, что в связи с этим улицу Банковую полностью перекрыли правоохранители.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая