В Днепре восстановили испорченное вандалами граффити с портретом Романа Шухевича

Граффити восстановили патриотически настроенные днепряне.

В Днепре восстановили испорченное неизвестными граффити с портретом главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на председателя общественной организации «Общество будущего» Кирилла Дороленко.

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По его словам, граффити восстановили патриотически настроенные днепряне. Вместе с тем, продолжается поиск тех, кто испортил рисунок.

На днях ко дню рождения Романа Шухевича в Днепре на набережной активисты создали граффити с портретом Романа Шухевича. Через несколько дней неизвестные закрасили его синей краской и надписью «Враг Украины». Создатели решили восстановить рисунок и объявили о денежном вознаграждении за информацию, которая поможет найти тех, кто испортил портрет.

Как сообщал УНИАН, в мае в Харькове повредили постамент в честь Героев Небесной сотни.

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