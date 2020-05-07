В Харькове вандалы облили краской постамент Небесной сотне (фото)
17:49, 07 мая 2020Происшествия
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Злоумышленников устанавливают правоохранители.
Вандалов ищет полиция / Фото: Нацполиция
В Харькове в четверг повредили постамент в честь Героев Небесной сотни.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По данным правоохранителей, постамент, расположенный на одноименной площади, неизвестные облили белой краской. Информация об этом поступила сегодня утром.
"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Основьянского отдела полиции. Информация внесена в Единый реестр учета. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию", - говорится в сообщении.
Постамент облили белой краской / Фото: Нацполіція
Как сообщал УНИАН, ранее в Полтаве ночью вандалы разбили мемориальные доски погибшим героям АТО.
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