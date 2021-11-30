Ребенок в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

В Кременчуге 4-летний мальчик попал в реанимацию. У него диагностировали отравление лекарствами. Оказалось, ребенок проглотил более 60 таблеток. Сейчас его жизнь пытаются спасти медики.

Об этом со ссылкой на правоохранительные органы города сообщает "Кременчугская газета".

Так, в ночь на 30 ноября в Кременчуге госпитализировали ребенка. 4-летний мальчик попал в реанимацию с острым отравлением. Оказалось, ребенок почему-то глотнул много таблеток.

Читайте такжеВ Сумах 16-летняя девушка наглоталась таблеток из-за ссоры с подругойПо данным издания, мальчик проглотил 64 таблетки. Однако почему это произошло и кто может быть виноват - не сообщается. Известно, что ребенок находится в тяжелом состоянии. Сейчас его пытаются спасти врачи.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Черниговской области 7-летний мальчик отравился таблетками при пьяной матери. На момент инцидента мать ребенка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ребенка госпитализировали в бессознательном состоянии.

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Автор: Полина Кузенко