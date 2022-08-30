Оккупанты провалили паспортизацию города.

Во временно оккупированном Бердянске российские захватчики раздали паспорта граждан Российской Федерации 800 лицам.

Об этом сообщает созданный Силами специальных операций Украины сайт "Сопротивление".

Такие "провальные" данные приводятся за период с июля до конца августа.

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"Заметим, что до войны в городе проживало примерно 113 тысяч человек, из них 88 тысяч взрослого населения. То есть российский паспорт за два месяца получило меньше процента жителей. Такие цифры лучше всего иллюстрируют уровень поддержки оккупантов со стороны местных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что паспортизацией жителей оккупированных населенных пунктов россияне пытаются "легализовать" захватническую войну.

Ранее в Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия на временно оккупированных территориях выдает паспорт по упрощенной процедуре. Эти документы не дают владельцам такие же права, какие есть у россиян.

Как сообщал председатель Херсонской областной государственной администрации Ярослав Янушевич, российские захватчики пытаются купить "голоса" жителей Херсонщины за паспортные данные. Это необходимо им для организации псевдореферендума.

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