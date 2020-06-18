В Одесской области чиновники украли 11 миллионов гривень на строительстве казарм для армии

Двум военным чиновникам и директору предприятия-подрядчика сообщили о подозрении.

В Одесской области военные чиновники и фирма-подрядчик присвоили более 11 млн грн при строительстве казарм.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, под процессуальным руководством прокуратуры сообщено о подозрении двум военным должностным лицам Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления и директору предприятия-подрядчика.

Им инкриминируют служебный подлог и присвоении более 11 млн грн бюджетных средств (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Следствием установлено, что должностные лица указанного управления (заказчика строительных работ) и представители частного предприятия-подрядчика организовали незаконную схему по присвоению бюджетных средств, которые выделялись на проведение подрядных строительных работ.

В частности, должностные лица Минобороны подписывали акты выполненных работ и перечисляли бюджетные средства на подконтрольную коммерческую структуру за фактически невыполненные работы по строительству казарм улучшенной планировки в военном городке, расположенном в пгт Черноморское.

Как отметили в прокуратуре, расследование осуществляют следователи ТУ ГБР в Николаеве при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области.

В УСБУ также сообщили, что организовали сделку чиновники Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны по сговору с аффилированными коммерческими структурами.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ совместно с представителями Южного офиса Госаудитслужбы провели аудит строительства двух казарм улучшенной планировки в одном из военных городков в поселке Черноморское.

«Только в ходе осмотра двух казарм выявлены факты невыполнения работ на сумму более 11 млн грн», - сообщили в управлении.

Правоохранители провели ряд обысков в офисных помещениях коммерческой структуры, административном здании Минобороны, по месту строительства казарм и адресам проживания пятерых фигурантов уголовного производства. Во время следственных действий изъяты доказательства, в частности, документация, подтверждающая сделку с бюджетными средствами. Продолжаются следственные действия.

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