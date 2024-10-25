Компания Козицких на протяжении многих лет выигрывает тендеры ОГП и НАПК на создание сайтов этих государственных учреждений.

Шевченковский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное производство относительно возможных коррупционных нарушений при проведении тендеров на обслуживание сайтов компанией "Финпорт Текнолоджис Инк", которое принадлежит отцу председателя Львовской ОГА Максима Козицкого - Зиновию Козицкому.

Об этом сообщил в своем блоге на сайте Censor.net председатель общественного союза "Последний бастион", экс-глава "Полтаванефтегазгеология" Геннадий Сикалов.

Он отметил, что компания Козицких на протяжении многих лет выигрывает тендеры ОГП и НАПК на создание сайтов этих государственных учреждений, причем подавляющее большинство торгов происходило на неконкурентной основе или же компания была единственным участником тендера.

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"Мы подали заявление об уголовном преступлении и получили решение суда, который обязал ГБР открыть уголовное производство относительно возможного совершения владельцем ЧАО "Финпорт текнолоджис инк." Зиновием Козицким, председателем Львовской ОГА Максимом Козицким, а также неустановленными должностными лицами органов прокуратуры и НАПК преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины 368 и 369. В постановлении суда подтверждено, что жалоба содержит достаточно сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления", - пишет Сикалов.

По его словам, с 2019 года Финпорт Текнолод фактически занимает монопольное положение, ведь, начиная с 2019 года, ежегодно выигрывала тендеры на создание, а затем - на поддержку и расширение веб-портала для генпрокуратуры и областных прокуратур.

"Подавляющее большинство торгов происходило на неконкурентной основе или же компания была единственным участником тендера. Стоимость услуг ежегодно росла на 20-30%. Пикантная деталь, характеризующая подход "государственников": на конец 2023 года на балансе Финпорта числилось основных средств на сумму 45 тыс грн, что является эквивалентом двух дешевых ноутбуков. При этом в целом на гостендерах Финпорт получил более 61 млн грн", - говорится в заметке.

Кроме того, по мнению Геннадия Сикалова, о коррупционном сговоре может свидетельствовать тот факт, что ряд уголовных дел, по которым органы прокуратуры осуществляли надзор, открытых против компаний семьи Козицких, не доводилось до логического завершения.

"Ну и как, скажите, НАПК или прокуратура могут расследовать деятельность таких хороших людей, без которых они, как без (электронных) рук? Конечно, нет. Более того. Почему-то так случилось, что дела против компаний Козицких, где органы прокуратуры осуществляют процессуальный надзор, почему-то разваливаются", - заявил блогер, перечислив ряд соответствующих уголовных производств.