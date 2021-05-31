15-летний Эван Григор умер 30 мая в Одессе.

Появилось видео с места смерти Эвана Григора - 15-летнего внука юмориста и экс-кандидата в мэры Одессы Олега Филимонова.

Ролик, снятый очевидцем, опубликовал одесский Telegram-канал.

Парень умер вчера, 30 мая, в Одессе. Пользователь, приславший видео, отмечал, что "скорая" пыталась спасти какого-то подростка. Он играл в баскетбол, однако отошел отдохнуть и потерял сознание. Медики откачивали 34 минуты, но в 20:11 констатировали смерть.

Впоследствии выяснилось, что на видео - внук Филимонова.

На кадрах видно, как медик оказывает первую помощь на спортивной площадке. Вокруг собрались другие подростки.

Олег Филимонов неоднократно рассказывал о своем внуке и говорил, что очень его любит.

"Я увидел его впервые, когда ему было три месяца, а я прилетел в Нью-Йорк. Мы сразу друг другу понравились. ... Я помню, как он сделал первый шаг, как начал говорить, как пошел в первый класс. Хочется желать ему много и разного, но главное я, конечно, напишу. Я хочу, чтобы он вырос добрым и честным человеком и любил своих близких и друзей - и тогда жизнь для него может заиграть всей палитрой красок. Люблю, дедушка!" - Писал известный юморист в 2016 году на своей странице в Facebook.

Умер внук Олега Филимонова: что известно

Вчера, 30 мая депутат Одесского городского совета (фракция "Слуга народа"), народный артист Украины Олег Филимонов сообщил, что внезапно умер его 15-летний внук Эван Григор.

По словам Филимонова, парень играл в баскетбол на площадке с друзьями, упал и умер. "Скорая" пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось.

"Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе", - рассказал артист.

Очевидцы сообщали, что трагедия произошла в Киевском районе Одессы на проспекте Академика Глушко. Мальчик играл в баскетбол на спортивной площадке возле школы №84. Потом отошел отдохнуть, но внезапно упал на землю.

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Автор: Катерина Комолова