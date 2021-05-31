Мальчику стало плохо во время игры в баскетбол.

В Одессе на спортивной площадке внезапно умер 15-летний внук депутата Одесского городского совета (фракция «Слуга народа»), народного артиста Украины Олега Филимонова.

Об этом в социальных сетях сообщил сам Филимонов.

«Друзья, у меня в семье произошла большая беда. Сегодня в 19.10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. «Скорая» пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе», - написал артист в Facebook.

Очевидцы сообщили, что трагедия произошла в Киевском районе города, на проспекте Академика Глушко. Мальчик играл в баскетбол на спортивной площадке возле школы №84. Он отошел, чтобы отдохнуть, но внезапно упал на землю.

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Автор: Лариса Козовая