Олег Филимонов является выдвиженцем от политической партии "Слуга народа".

Сегодня Одесская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала народного артиста Украины Олега Филимонова кандидатом на должность мэра города.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании избиркома.

Филимонов является выдвиженцем от политической партии «Слуга народа».

Кроме того, комиссия зарегистрировала кандидатов в Одесский городской совет от указанной политсилы.

Местные выборы в Одессе

31 августа партия «Слуга народа» представила своих кандидатов на должности председателей городов областного значения. В частности, на должность мэра Одессы был выдвинут народный артист Украины, кандидат филологических наук, предприниматель, педагог Олег Филимонов.

Первыми Одесская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на должность мэра города двух активистов-самовыдвиженцев - Михаила Кузаконя и Ибрагима Мориса.

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Автор: Лариса Козовая