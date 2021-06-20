Под постом турагента люди обвиняют женщину в скудоумии и призывают извиниться.

Руководитель турагентства из российской Уфы Мария Сухарева порадовалась наводнению и бедствиям в оккупированной Россией Ялте.

На своей странице в Instagram она опубликовала восторженное видео, где радостно объявила, что "Ялту смыло к еб*н*м", и эта новость для неё лучше, чем день рождения или секс.

"Нет, так просто не бывает! Это лучше, чем Новый год, лучше, чем день рождения, лучше, чем День туризма, лучше, чем секс: наконец-то у людей будет достойный отдых, достойные отели! Ялту смыло к еб*н*м. Всё, нет! Стоп, не продаем сараи!" – сказала Сухарева своим подписчикам.

Известно, что Сухарева является совладельцем и директором уфимского турагентства «Альбион».

Под постом турагента люди обвиняют женщину в скудоумии и призывают извиниться.

«Так весело говорите: Ялту смыло. Парень молодой погиб, люди в Крым на машинах приехали и уезжать им теперь не на чем – веский повод для веселья», – написал один из комментаторов.

«Чужое горе лучше, чем что-либо??? Мне вас искренне жаль…» – поддержал другой.

«Сарай в своей голове вылечи», – посоветовал третий.

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Потоп в Ялте: что известно

Напомним, в ночь на 18 июня затопило Большую Ялту. В городе приостановили работу общественного транспорта.

Ранее оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении в Крыму режима чрезвычайной ситуации.

Как сообщили ранее в Гидрометцентре Крыма, в восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков в ночь на четверг.

В пострадавших от обильных осадков районах Крыма по состоянию на утро 18 июня остаются подтопленными 162 домовладения, сообщила пресс-служба МЧС по Крыму.

Также из-за затопления Ялты российские власти города объявили об отключении водоснабжения в регионе.

В связи с обильными осадками в районе поселка Оползневое на Южнобережном шоссе произошел сход грязевой сели.

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Автор: Денис Прядко