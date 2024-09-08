По словам Софии Особы, мать направлялась к ней, поскольку утром семья отправлялась на отдых.

В день убийства языковед Ирина Фарион вышла из своего дома с чемоданом, поскольку планировала частную поездку за границу.

Как сообщила дочь Фарион София Особа в интервью 5 каналу, языковед вместе с родными планировала поехать на море. Именно поэтому в тот день с ней был чемодан.

"Он направлялся к нам (к семье дочери - УНИАН). Мы должны были выезжать в субботу в 5 утра. Также хочу рассказать о море. Она очень хотела, чтобы малые (внуки - УНИАН) отдохнули. Мама говорила, что во время войны надо отдыхать в Украине. Но, поскольку море в Украине не очень безопасное, мы выбрали Болгарию, чтобы туда поехать", - отметила София. Видео дня

Дочь Фарион добавила, что туристическая фирма вернула семье все средства за это путешествие. Все эти средства передадут в батальон, в котором служит зять языковеда.

"Чемодана до сих пор нет дома, потому что идет следствие. Это будет, на самом деле, самое тяжелое - что надо будет смотреть все эти вещи", - добавила дочь Фарион.

Убийство Ирины Фарион

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и скончалась в больнице.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога. Парень не признает себя виновным. Он отказался давать показания.

Адвокат подозреваемого считает, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион нет. Он подал апелляционную жалобу на избранную меру пресечения. Однако суд ее не удовлетворил.

Кроме того, защитник Зинченко через суд добивался открытия дела против дочери Фарион в связи с якобы ее угрозами в адрес его клиента во время одного из судебных заседаний. Его ходатайство также не удовлетворили.

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