Пособник оккупантов задержан в Херсоне.

В Херсоне задержан экс-охранник российского застенка, где издевались над украинскими патриотами, который пытался сбежать за границу.

Служба безопасности Украины сообщила, что во время освобождения областного центра предатель сжег "удостоверение тюремного надзирателя" российского застенка и переехал на съемную квартиру, чтобы "замести следы".

"Таким образом он планировал скрываться до января 2025 года, когда ему исполнится 60 лет, а затем выехать за границу как переселенец с юга Украины", - отмечают в СБУ.

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Он задержан, а при обыске в доме обнаружен мобильный телефон с доказательствами его преступных действий, а также форменная одежда российского образца, которую ему выдали оккупанты.

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения РФ он работал инженером-электромехаником на местном предприятии, а после захвата Херсона добровольно вступил в "администрацию" российской тюрьмы, которая действовала в захваченной в то время местной исправительной колонии. Коллаборационист был назначен "младшим инспектором отдела надзора и безопасности" оккупационного учреждения.

Он охранял камеры, в которых держали заключенных участников движения сопротивления в регионе.

"В застенках рашисты пытали украинских патриотов и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с агрессором", - отмечают в СБУ.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории). Он находится под стражей и ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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В конце 2023 года правоохранители задержали херсонца, который во время временной оккупации города работал в карательном органе российских оккупантов, а затем сбежал в Винницкую область, где стал переселенцем.

Как сообщал пресс-центр СБУ, экс-чиновник "Дарьевской исправительной колонии № 10", который после захвата Херсона перешел на сторону захватчиков и предложил свою "кандидатуру" в ряды охранников российских тюрем.

На этой "должности" предатель обеспечивал охрану камер и "периметра" российской тюрьмы, в которую рашисты заключали участников движения сопротивления в регионе". Также фигурант участвовал в депортации пострадавших в места лишения свободы на территории страны-агрессора. Он получил подозрение по двум статьям, в частности, о государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение.

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