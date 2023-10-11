После освобождения Херсона злоумышленник сбежал в Винницкую область / коллаж УНИАН, фото ssu.gov.ua, dbr.gov.ua

Правоохранители задержали херсонца, который во время временной оккупации города работал в карательном органе российских оккупантов, а затем сбежал в Винницкую область, где стал переселенцем.

Как сообщает пресс-центр СБУ, разоблачен предатель, который добровольно вступил в карательные органы России во время временной оккупации правобережной Херсонщины.

Злоумышленник - экс-чиновник "Дарьевской исправительной колонии № 10", который после захвата Херсона перешел на сторону захватчиков и предложил свою "кандидатуру" в ряды охранников российских тюрем.

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"Он написал "заявление на трудоустройство" на имя главы так называемого "управления службы исполнения наказаний по Херсонской области" коллаборанта Евгения Соболева. В июне 2022 года предателя назначили "младшим инспектором группы надзора" в составе захваченной в то время "Северной исправительной колонии № 90", - рассказали в пресс-центре.

На этой "должности" предатель обеспечивал охрану камер и "периметра" российской тюрьмы, в которую рашисты заключали участников движения сопротивления в регионе", - рассказали в спецслужбе.

Также фигурант участвовал в депортации пострадавших в места лишения свободы на территории страны-агрессора.

По данным следствия, после освобождения Херсона злоумышленник сбежал в Винницкую область, где надеялся "потеряться" среди местных жителей и таким образом избежать правосудия. Однако, сотрудники СБУ разыскали злоумышленника и задержали по месту временного проживания.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 7 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование. Предателю грозит пожизненное заключение.

По данным Государственного бюро расследований, фигурант проводил осмотры и обыски, проверки нарушения требований режима отбывания наказания, за что получал зарплату в рублях.

"После освобождения Херсона мужчина не успел сбежать вместе с оккупантами и выехал в Могилев-Подольский. В январе 2023 года предатель получил там статус внутренне перемещенного лица и начал оформлять себе необходимые социальные выплаты", - рассказали в ГБР.

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Задержание агентов РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, в Одессе задержали связного агента-спецназовца ФСБ РФ, который притворялся спасателем, чтобы корректировать вражеские удары по городу.

В частности для маскировки злоумышленник вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров, который помогает подразделениям ГСЧС в преодолении последствий ракетных и дроновых ударов по Одессе. Под видом спасателя он прибывал на места "прилетов" и фиксировал последствия атак, о которых отчитывался военной разведке РФ.

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