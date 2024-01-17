Это наибольшее количество застенков по Украине, три из них остаются не задокументированными из-за обстрелов

В Харьковской области обнаружено наибольшее количество российских пыточных по Украине с момента деоккупации территории.

В Национальной полиции Украины отметили, что выявлено 28 застенков и три из них остаются незадокументированными из-за того, что расположены в интенсивно обстреливаемых населенных пунктах на границе с Россией.

В сообщении говорится, что правоохранители расследуют 10 уголовных производств по застенкам в Харьковской области, в рамках которых идет работа с 227 потерпевшими. Среди крупнейших - дело о пыточной в городе Купянск.

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"Здесь военные российской армии, незаконных вооруженных формирований "ЛНР/ДНР" и коллаборантов более полугода незаконно удерживали и пытали местных жителей в помещении изолятора временного содержания Купянского отдела полиции. В рамках объединенного производства расследуется 73 преступления по ч.1, 2 ст. 438 УК Украины - жестокое обращение с гражданским населением, в том числе - сопряженное с умышленным убийством", - отмечают в Нацполиции.

В сообщении сказано, что пострадавшими от рук оккупантов в Купянской застенке признаны 67 человек. При этом отмечается, что полицейским известно о пытках более чем 150 пострадавших, потому что именно такое количество людей держали в изоляторе временного содержания Купянского отдела полиции при его максимальной вместимости в 45 человек. Следователям также известно, что некоторых из них содержали более 100 дней.

В полииции отмечают, что в застенках были украинцы в возрасте от 16 до 65 лет, в частности, школьники, пенсионеры, учителя, директора местных предприятий и фермеры.

"Оккупанты били людей руками и ногами, резиновыми палками и трубами, электрическим током и электрошокером. Жгли на теле пластмассу, загибали руки и суставы в наручниках, заставляли работать, оказывали психологическое давление", - сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что из-за пыток оккупантов двое из пленников умерли, четверо считаются пропавшими без вести, еще четверо до сих пор находятся в плену. Также большинство получили тяжелые психологические травмы и сегодня с ними работают следователи специализированного отдела расследования военных преступлений.

Правоохранители должны установить и идентифицировать всех российских военных, "ЛНР/ДНР" и предателей-коллаборантов, причастных к пыткам украинцев в Купянске.

Оккупация Харьковской области - последние новости

Во время временной оккупации Россией Волчанска в Харьковской области в помещении агрегатного завода была застенок, куда свозили из окрестных населенных пунктов граждан с активной проукраинской позицией, в частности, и тех, кто отказывался сотрудничать с оккупантами.

Главное следственное управление Национальной полиции Украины сообщало, что из пленников "выбивали" информацию о противниках оккупации и военных Вооруженных Сил Украины.

В полиции отмечали, что оккупанты людей били резиновыми палками, вырывали ногти и пытали электрическим током. Палачи угрожали своим жертвам убийством и имитировали их расстрел, завязывая пленникам глаза и стреляя из огнестрельного оружия возле их головы.

На стенах застенки, люди, перенесшие эти ужасы, отмечали дни пребывания в неволе и выцарапывали иконы и слова из молитв.

Следователи полиции установили причастность к этим военным преступлениям бывшего работника охраны общественного порядка Рубежанского городского отдела Главного управления МВД Украины в Луганской области и гражданина РФ, так называемого старшего оперуполномоченного Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел самопровозглашенной "ЛНР".

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