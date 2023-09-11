Он поддерживал агрессивную политику Кремля, публично отрицал существование украинской государственности и распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния.

Служба безопасности Украины собрала доказательства государственной измены со стороны бывшего народного депутата Украины Сергея Полищука, который скрывается за границей и который до начала полномасштабного вторжения РФ регулярно посещал Москву для участия в эфирах российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

Как сообщил пресс-центр СБУ, во время выступлений на ее ток-шоу "60 минут" экс-нардеп поддерживал агрессивную политику Кремля, публично отрицал существование украинской государственности и распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния.

В спецслужбе отметили, что за указанные действия он получал значительное денежное вознаграждение от представителей страны-агрессора, а чтобы замаскировать "транзакцию", ее организаторы из РФ проводили платеж через финучреждения третьих стран.

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"По имеющимся данным, экс-нардеп координировал свою подрывную деятельность с представителями ФСБ, от которых получал деньги за участие в российских телепроектах. На основании собранных доказательств Полищуку сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что поскольку экс-чиновник скрывается от правосудия за рубежом, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности.

Как сообщал УНИАН, в Киеве задержали "военного оборотня", который готовил новые удары РФ по столичным ТЭЦ. Предателем оказался контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года.

Врага интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровне их защиты подразделениями Сил обороны. При обысках по месту его жительства в Киеве обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

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