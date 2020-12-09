Улицы затянуло дымом / Киев Сейчас
У речного вокзала в Киеве произошел пожар в уличном павильоне с распространением огня на припаркованные рядом авто.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киеве, 9 декабря в 12:01 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Набережно-Крещатицкой, 21. Возгорание произошло в отдельно стоящем металлическом павильоне площадью 600 кв. м, с распространением на рядом припаркованный автомобиль.
В 12:27 пожар был локализован, а в 12:48 ликвидирован.
Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
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