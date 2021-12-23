Мужчину, который ранил своего собутыльника, задержали.

В Киеве двое пьяных мужчин после употребления некачественного алкоголя из "разливайки" устроили драку посреди улицы. Это произошло накануне вечером на проспекте Победы.

Как передает Телеграм-канал "Киев Оперативный", один из них разбил бутылку и нанес второму удары в ногу. Очевидцы инцидента вызвали на место "скорую".

"Когда врачи пытались оказать помощь пострадавшему - агрессор начал бросаться и на них. К счастью, рядом проходил неравнодушный и коренастый мужчина, который дал пару "лещей" бухому агрессору", - говорится в сообщении.

Впоследствии на место прибыли спецназовцы полиции и задержали злоумышленника. Его доставили в райотдел.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве молодые люди спровоцировали конфликт с охранником магазина "Desigual", отказавшись надеть защитную маску. Инцидент перерос в драку - в итоге охраннику проломили череп.

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