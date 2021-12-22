В четверг, 23 декабря, в Киеве будет сильный мороз. Вместе с этим ожидается ясная и безоблачная погода без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью похолодает до -13°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до -8°.
Ветер будет дуть западный, а его скорость составит 1,2 - 1,7 м/с.
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Атмосферное давление в столице будет понижаться и к вечеру составит 751 миллиметр ртутного столба.
Погода в Украине 23 декабря
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью -6°, днем -3°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -4°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью -7°, днем -5°.
В Тернополе 23 декабря ночью будет -7°, днем -5°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -6°.
В Ивано-Франковске завтра будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -5°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -2°.
В Виннице завтра будет -9°...-7°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью -11°, днем -7°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью -13°, днем -9°.
В Кропивницком температура ночью будет -12°, днем -9°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -13°...-8°.
В Одессе 23 декабря - ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем -5°.
В Херсоне в четверг ночью -11°, днем -6°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -10°, днем -6°.
В Запорожье температура ночью -11°, днем -8°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит -15°...-10°, ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -15°, днем -9°.
В Днепре завтра температура ночью будет -11°, днем -7°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, -11°...-6°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -16°, днем -9°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -15°, днем -9°.