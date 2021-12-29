Вахтанг Бочоришвили и Егор Сигарев, подозреваемые в краже $400 тыс. из счетов Агентства по розыску и управлению активами, продолжают работать на руководящих должностях в АРМА.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на расследование Mind.ua.

Напомним, в рамках уголовного производства № 4202000000002497 бывший и.о. председателя АРМА Виталий Сигидин, его заместитель Владимир Павленко, руководитель Управления менеджмента активов Вахтанг Бочоришвили и начальник 1-го отдела Управления менеджмента активов АРМА Егор Сигарев подозреваются в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 5 ст. 191 УКУ), легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ), совершении преступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 28 УКУ), получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 3 ст.368 УКУ) и использовании заведомо подложного документа (ч. 4 ст. 358 УКУ).

Речь идет о похищении 400 тысяч долларов со счетов АРМА. Денежные средства находились в банковском ящике киевского бизнесмена Сергея Кисилева и были изъяты во время обыска и переданы на депозитный счет АРМА.

Других фигурантов дела – адвокатов Оксану Серокурову и Дениса Сердюка – также подозревают в организации преступления, а Игоря Короля следователи определяют как пособника преступления.

В июле 2021 года Печерский районный суд Киева отстранил от занимаемых должностей подозреваемых сотрудников АРМА: Виталия Сигидина, Владимира Павленко и Вахтанга Бочоришвили. При этом для них была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

По данным Mind.ua, после отстранения от должности руководителя Управления активов Вахтанг Бочоришвили возглавил другое подразделение в структуре АРМА – отдел договорной работы Управления правового обеспечения. Там он работает до сих пор.

Главный подозреваемый в организации преступления – Егор Сигарев – также не был отстранен от должности и продолжает возглавлять Первый отдел Управления менеджмента активов АРМА.

Новый и.о. Дмитрий Жоравович не инициировал проведение служебного расследования по незаконному завладению средствами со счетов АРМА. Виталий Сигидин и Владимир Павленко написали заявления об увольнении по собственному желанию и не получили выговора. Эти управленческие решения Дмитрий Жоравович не комментирует.

Владимир Павленко, несмотря на подозрение в коррупционном преступлении и отсутствие необходимого руководящего стажа работы, был допущен к конкурсу на занятие должности главы АРМА.