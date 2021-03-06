Сейчас консулы выясняют все обстоятельства аварии.

Вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Среди погибших – шестеро украинцев.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Сейчас консулы выясняют все обстоятельства аварии.

"Польша. Вблизи г. Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", – написал Николенко.

Как информирует Польское радио всего в салоне находилось 57 человек, в том числе двое водителей. Более 30 граждан получили травмы.

На спасательную операцию направили 30 пожарных частей из около 100 чрезвычайников, они разбирают место трагедии. 34 пострадавших доставили в больницы, 18 из них не нуждались в госпитализации.

Правоохранители обещают установить причины ДТП в течение нескольких часов.

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Автор: УНИАН