Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи с. Бродецкое Хмельницкого района сегодня в 19:28.

В результате столкновения ВАЗу с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 8 его пассажиров, среди которых - дети.

В Винницкой области сегодня вечером, 22 августа, столкнулись легковой и грузовой автомобили, в результате ДТП погибли 9 человек. Об этом сообщила Полиция Винницкой области.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи с. Бродецкое Хмельницкого района сегодня в 19:28.

Видео дня

"По предварительной информации следствия, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 8 его пассажиров, среди которых - дети", - говорится в сообщении.

В полиции проинформировали, что на месте ДТП работают следователи, полицейские, криминалисты и спасатели, устанавливаются обстоятельства ДТП.

ДТП в Украине - трагические случаи

13 августа на автодороге "Золотоноша-Черкассы-смела-Умань" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3-х легковых автомобилей. В результате происшествия три человека погибли. Спасателям пришлось осуществлять деблокирование тел 2 погибших и одного травмированного человека, который умер в скорой.

Вас также могут заинтересовать новости: