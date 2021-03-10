Ранее генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщил о проблемах с лечением двух пострадавших в аварии украинцев.

В Посольстве Польши отрицают, что некоторых пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса «Познань-Херсон» украинцев отказывались лечить из-за отсутствия страхования.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Польши в Украине.

"В связи с ложной информацией, предоставленной генеральным консулом Украины в Люблине господином Василием Павлюком, о том, что якобы врачи больницы в Ярославе отказались оперировать пострадавших в аварии украинского автобуса, которая произошла в ночь с 5 на 6 марта, из-за отсутствия страховки, я хотел бы заверить, что местная больница оказала помощь всем одиннадцати гражданам Украины, которые оказались там после катастрофы на автостраде А4", - заявил посол Польши в Украине Бартош Цыхоцки.

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Он добавил, что последовательность предоставления медицинских услуг возникает исключительно из принципов медицинской практики с учетом состояния здоровья пострадавших. "Возможное отсутствие страховки в этом случае не имело значения", - добавил посол.

"Я хотел бы отметить, что польские врачи продолжают оказывать помощь пострадавшим в субботней аварии. У всех врачей, спасателей и полицейских, участвовавших в операции по спасению жизни и здоровья граждан Украины под руководством Евы Лениарт, воеводы Прикарпатья и ее команды, прошу прощения за слова нашего украинского коллеги", - подчеркнул Цыхоцки.

Что этому предшествовало

Ранее генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщил о проблемах с лечением двух пострадавших в аварии украинцев.

"У нас было два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить, потому что нет страхования. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом. Будет оплачено лечение, каким образом - посмотрим, потому что перевозчик имеет обязательства оплатить страхование, если люди были застрахованы", – отметил консул.

ДТП с украинцами в Польше: детали

Ночью 6 марта в Подкарпатском воеводстве в Польше, в 30 км от границы с Украиной, в ДТП попал украинский рейсовый автобус "Познань-Херсон".

В нем было 57 украинцев. Пятеро погибли, еще 35 – госпитализировали.

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус слетел в кювет и перевернулся.

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Автор: Виталий Саенко