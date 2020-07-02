ДТП с заробитчанами в Польше: в МИД уточнили количество пострадавших

ДТП произошло с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса, в котором находились около 40 граждан Украины.

В Польше автобус с украинцами попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате 16 из них пострадали, шесть госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

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Отмечается, что 2 июля в 13:49 (по местному времени) в Силезском воеводстве на автодороге №1 вблизи города Богуславице произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса, в котором находились около 40 граждан Украины.

"По предварительной информации Генерального консульства Украины в Кракове, в результате указанного ДТП 16 граждан Украины получили травмы различной степени, из них 6 были госпитализированы", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что один человек находится в тяжелом состоянии. На место ДТП выехал консул.

Дело находится на особом контроле Генерального консульства Украины в Кракове и Департамента консульской службы.

Как сообщал УНИАН, на одной из насосных станций Харькова во время устранения аварии погиб 70-летний коммунальщик.

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