В Харькове коммунальщика смыло кипятком – он умер

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

На одной из насосных станций Харькова во время устранения аварии погиб 70-летний коммунальщик.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

"По адресу выезжали руководители, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции и работники ГСЧС", – говорится в сообщении правоохранителей.

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Местное издание NewsRoom пишет, что мужчина умер, потому что его залило кипятком.

«Около шести утра на смене был мой сосед, его смыло кипятком. Он не смог выбраться, затопило сектор. На 12:00 его все еще не достали, в помещении – пар и нулевая видимость», – рассказал очевидец журналистам.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного Кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, танкер "Делфи", который уже 8 месяцев лежит на одесском пляже, выровняют и поднимут с помощью понтонов и эвакуируют буксиром в Черноморский порт.

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