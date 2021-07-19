Один из водителей через некоторое время скончался в больнице.

На Харьковщине произошло дорожно-транспортное происшествие с пятью пострадавшими. Среди пострадавших двухлетний ребенок.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

На автодороге Песчанка-Карловка-Полтава столкнулись автомобиль "Renault Sandero" под управлением мужчины 1996 года рождения и легковушка "Dacia Logan", за рулем которой находился 48-летний водитель.

В больницу госпитализировали обоих водителей и трех пассажиров автомобиля "Dacia Logan" 46, 20 и 2 лет. Водитель "Renault Sandero" через некоторое время скончался в больнице.

Читайте такжеВ Киеве женщина за рулем сдавая задом протаранила будку парковщика возле ТРЦ (фото)Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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Автор: Людмила Жерновская