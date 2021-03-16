Сегодня в Одесской области из-за столкновения двух автомобилей и пассажирского автобуса пострадали три человека.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, авария произошло на автодороге Одесса-Мелитополь.
«Днем на 44-м километре автодороги Одесса-Мелитополь произошло столкновение двух легковых автомобилей и автобуса. По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, выполняя обгон, не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил столкновение с рейсовым автобусом и автомобилем Toyota», - сговорится в сообщении.
Травмы получили водитель и два пассажира рейсового автобуса. На месте происшествия работал следователь.
В социальных сетях очевидцы сообщают, что в аварию попал автобус, следовавший по маршруту Одесса-Николаев.
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