Лошадь и мужчина, управлявший телегой, погибли.

Правоохранители раскрыли новые подробности смертельной аварии в Одесской области, в результаты которой погибли лошадь и мужчина, управлявший телегой с ней.

Как рассказала УНИАН начальник отдела коммуникаций регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская, накануне происшествия владелец данной лошади продал упомянутое животное новому владельцу.

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«Животное сбежало от нового хозяина, и вместе с телегой, в которую было запряжено, помчалось в сторону, где обитало раньше…», - рассказала Гордиевская.

Местные жители предполагают, что лошадь могла направляться к прежнему хозяину.

ДТП с лошадью: что произошло

В Захаровском районе Одесской области водитель на Opel врезался в лошадь. "Животное неуправляемо выбежало на дорогу - навстречу автомобилю. В результате столкновения 69-летний мужчина, управлявший подводой, и животное погибли на месте", - сообщили в местной полиции.

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Автор: Лариса Козовая