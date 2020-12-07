Правоохранители раскрыли новые подробности смертельной аварии в Одесской области, в результаты которой погибли лошадь и мужчина, управлявший телегой с ней.
Как рассказала УНИАН начальник отдела коммуникаций регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская, накануне происшествия владелец данной лошади продал упомянутое животное новому владельцу.
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«Животное сбежало от нового хозяина, и вместе с телегой, в которую было запряжено, помчалось в сторону, где обитало раньше…», - рассказала Гордиевская.
Местные жители предполагают, что лошадь могла направляться к прежнему хозяину.
ДТП с лошадью: что произошло
В Захаровском районе Одесской области водитель на Opel врезался в лошадь. "Животное неуправляемо выбежало на дорогу - навстречу автомобилю. В результате столкновения 69-летний мужчина, управлявший подводой, и животное погибли на месте", - сообщили в местной полиции.
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