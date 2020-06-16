В Одессе водителю стало плохо и он сбил двух людей: его пытались "линчевать" (фото)
В Одессе на ул. Королева водитель автомобиля Toyota допустил столкновение с Daewo", выехал с дороги и сбил двух пешеходов.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Читайте такжеСмерть спортсменки в Одессе: полиция возмущена действиями врачей, будет открыто производство
Как отмечается, водителя, который спровоцировал аварию, и травмированного им 32-летнего мужчину забрала "скорая". Второму пешеходу госпитализация не понадобилась.
По предварительной информации, водителю Toyota за рулем стало плохо.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Сотрудник полиции Дмитрий Ревун на своей странице в Facebook сообщил, что у водителя, скорее всего, произошел инсульт.
"Что сделали очевидцы событий? Так они просто попытались линчевать водителя, не разобравшись в ситуации выступили так называемыми народными мстителями", - сообщил Ревун.
Позже правоохранитель сообщил, что водитель умер в больнице.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram