В Одессе на парковке возле торгового центра иномарка сбила трех человек

В больницу доставлены двое мужчин и женщина.

В Одессе на парковке возле торгового центра «Панорама» иномарка сбила трех человек.

Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло вчера около 22.30 на площади Независимости, 1.

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«Возле торгового центра на территории парковки водитель авто Subaru Legacy совершил наезд на трех пешеходов», - сообщили в пресс-службе.

В результате аварии, в больницу доставлены двое мужчин - 29-ти и 28-ми лет, а также 28-летняя женщина.

На месте происшествия работал следователь.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Со слов очевидцев, водитель въехал на парковку на большой скорости.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 мая в Любашевском районе Одесской области в ДТП погиб 17-летний велосипедист.

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