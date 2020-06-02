В Одессе на парковке возле торгового центра иномарка сбила трех человек
В Одессе на парковке возле торгового центра «Панорама» иномарка сбила трех человек.
Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло вчера около 22.30 на площади Независимости, 1.
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«Возле торгового центра на территории парковки водитель авто Subaru Legacy совершил наезд на трех пешеходов», - сообщили в пресс-службе.
В результате аварии, в больницу доставлены двое мужчин - 29-ти и 28-ми лет, а также 28-летняя женщина.
На месте происшествия работал следователь.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Со слов очевидцев, водитель въехал на парковку на большой скорости.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 мая в Любашевском районе Одесской области в ДТП погиб 17-летний велосипедист.
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