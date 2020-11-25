Автокран пробил стрелой микроавтобус, который высаживал пассажиров на остановке недалеко от железнодорожного вокзала.

Сегодня в Одессе автокран врезался в маршрутку, есть пострадавшие. Как сообщили журналистам в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, около 8:30 часов на пересечении улиц Среднефонтанской и Семинарской произошло столкновение грузового автомобиля - кран KOBELCO RK250-3 и маршрутного автобуса.

По предварительной информации, водитель автокрана, двигаясь по ул. Среднефонтанской со стороны одноименной площади, не придерживался безопасной дистанции и скорости, в результате чего врезался в автобус «Богдан», который в этот момент осуществлял посадку-высадку пассажиров.

В результате аварии два пассажира получили травмы и доставлены в больницу, еще одна женщина-пассажир от госпитализации отказалась.

На месте происшествия работает следователь.

Читайте также"Выбросить ее надо отсюда": пассажиры одесского трамвая устроили скандал из-за украинского языка (видео)

По словам очевидцев, которые выложили в социальных сетях соответствующее видео, кран врезался в автобус маршрута №145, в частности, стрелой «заехал» в заднюю верхнюю часть пассажирского транспорта. У пострадавших разбиты головы. ЧП случилось недалеко от железнодорожного вокзала.

Новости Одессы: другие события в городе

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая