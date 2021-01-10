Патрульные предупреждают о возможных осложнениях движения на улице Никольско-Слободской.

В Киеве в результате столкновения перевернулся автомобиль, согласно данным полиции, в аварии пострадали люди.

Об этом патрульная полиция Киева сообщила в Telegram.

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«На улице Никольско-Слободской ДТП с пострадавшими. Возможно осложнение движения», - говорится в сообщении.

Согласно обнародованному фото, от удара белый автомобиль перевернулся на крышу.

На записи, обнародованной в Telegram-канале "Киев Оперативный", квидно, что второй участник ДТП остался на колесах.

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Автор: Юлия Петриченко