От удара белый автомобиль перевернулся на крышу / фото патрульная полиция Киева
В Киеве в результате столкновения перевернулся автомобиль, согласно данным полиции, в аварии пострадали люди.
Об этом патрульная полиция Киева сообщила в Telegram.
Читайте такжеВ ДТП под Днепром погиб сын Корбана с одноклассницей - соцсети (фото, видео)
«На улице Никольско-Слободской ДТП с пострадавшими. Возможно осложнение движения», - говорится в сообщении.
Согласно обнародованному фото, от удара белый автомобиль перевернулся на крышу.
На записи, обнародованной в Telegram-канале "Киев Оперативный", квидно, что второй участник ДТП остался на колесах.
Вас также могут заинтересовать новости:
- На Киевщине в ДТП пострадали пять человек
- Хотел скрыться с места ДТП: в Одесской области водитель спрятал в багажнике труп насмерть сбитого велосипедиста (видео)
- В Одессе столкнулись пять автомобилей: есть погибшие и пострадавшие (фото)
- Масштабное ДТП в Одессе: увеличилось количество жертв и пострадавших (фото)
- В Одесской области в ДТП погибла пенсионерка, двое детей госпитализированы (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram