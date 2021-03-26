В Киеве таксист сбил молодую девушку, она находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Инцидент произошел в Соломенском районе утром в пятницу, 26 марта. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства аварии выясняют правоохранители, которые работают на месте аварии. Врачи скорой уже уехали вместе с потерпевшей.
По предварительным данным, женщина выбежала на проезжую часть в несколько метрах от пешеходного перехода. А таксист не заметил ее, когда поворачивал с улицы Максима Кривоноса.
По факту аварии с потерпевшей правоохранители открыли уголовное производство. Если травмы женщины врачи признают средней тяжести, таксиста могут оштрафовать на сумму от 3400 до 8500 гривен, приговорить к 2 годам исправительных работ, или арестовать на срок до 6 месяцев. Также в Уголовном кодексе прописана возможность ограничивать виновникам подобных ДТП свободу на срок до 3 лет.
А в случае причинений девушке тяжких телесных повреждений водителю легковушки светит от 3 до 8 лет лишения свободы.
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