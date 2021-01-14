Алкотестер показал, что в крови водителя - 2,47 промилле алкоголя, что более чем в 12 раз превышает разрешенный уровень.

В Киеве пьяный водитель спровоцировал ДТП с участием четырех авто, пострадала патрульная полицейская.

Читайте такжеВ ДТП под Днепром погиб сын Корбана с одноклассницей - соцсети (фото, видео)Как сообщила Патрульная полиция Киева в Теlegram-канале, вчера вечером экипаж патрульных на автомобиле Skoda остановился на перекрестке улицы Здолбуновской и Харьковское шоссе для осуществления поворота налево.

Внезапно они почувствовали мощный удар: в служебный автомобиль на полном ходу въехал Ford.

В результате столкновения Skoda отбросило вперед на авто Chevrolet. После удара Ford вылетел на соседнюю полосу и столкнулся ещё с автомобилем Mazda.

В результате ДТП получила травмы инспектор патрульной полиции, ее госпитализировали.

У водителя Ford выявили признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование прибором «Драгер», результат - 2,47 промилле, что более чем в 12 раз превышает допустимый уровень.

Выяснять обстоятельства происшествия будут следователи.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая