Водителя в критическом состоянии доставили в больницу.

В Киеве прошлой ночью произошла авария на проспекте Бандеры.

Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель Mitsubishi вылетел с дороги и на скорости въехал левым бортом в столб. Удар пришелся на водительскую дверь.

"Искалеченного и без сознания водителя извлекли спасатели ГСЧС и в критическом состоянии госпитализировали", - сообщают очевидцы.

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Автор: Юрий Годован