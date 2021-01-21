ДТП на проспекте Бандеры / dtp.kiev.ua
В Киеве прошлой ночью произошла авария на проспекте Бандеры.
Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель Mitsubishi вылетел с дороги и на скорости въехал левым бортом в столб. Удар пришелся на водительскую дверь.
"Искалеченного и без сознания водителя извлекли спасатели ГСЧС и в критическом состоянии госпитализировали", - сообщают очевидцы.
dtp.kiev.ua
dtp.kiev.ua
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