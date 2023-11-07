21-летнего военного с многочисленными травмами доставили в больницу.

На Закарпатье водитель сбил 21-летнего пограничника на блокпосту. Инцидент произошел в Береговском районе области.

Как сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области, сообщение о наезде на военного поступило утром 7 ноября. Установлено, что авария произошла на блокпосту в селе Яноши.

"Там 34-летний житель города Рахов, управляя автомобилем "Audi", совершал маневр обгона автомобиля, который остановился для спецпроверки. Во время обгона водитель выехал на встречную полосу и совершил наезд на 21-летнего сотрудника ГПСУ. Последний как раз находился на проезжей части дороги", – говорится в сообщении.

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Пограничника с многочисленными травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Водитель "Audi" прошел проверку – установлено, что за рулем мужчина находился трезвым. Следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, причинивших потерпевшему тяжкие телесные повреждения, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. За содеянное водителю грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управления до 3 лет.

ДТП на блокпостах в Украине

В Киеве автомобиль сбил на блокпосту сотрудницу пограничной службы, которая выполняла служебные обязанности. Военная получила телесные повреждения и была госпитализирована. Известно, что инцидент произошел около 21:00 6 ноября в Деснянском районе столицы.

22 октября под Киевом водитель "Хонды" насмерть сбил военного 1976 года рождения, который нес службу на блокпосту.

26 мая 2023 около полуночи в Киеве пьяный судья Алексей Тандыр сбил на блокпосту военного Национальной гвардии. 23-летний Вадим Бондаренко погиб на месте, он был отцом троих детей.

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