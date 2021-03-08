Ситуация на дорогах осложнилась из-за снега и снижения температуры.

В Киеве сегодня вечером из-за гололеда увеличилось количество аварий на дорогах.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps и сообщения в соцсетях.

Как передает "Киев Оперативный", только на проспекте Победы произошло пять ДТП

"Призываем вас быть внимательными и осторожными! Из-за осадков на дорогах наблюдается гололедица. На одном только проспекте Победы только за этот вечер произошло 5 ДТП. Уменьшайте скорость и увеличивайте дистанцию", - говорится в сообщении.

На карте видно, что аварии также случились на проспектах Палладина и Курбаса, улицах Телиги, Гетьмана, Салютной, Довженко, Щербаковского и других.

Как сообщалось, сегодня вечером в столице внезапно пошел снег и усилился ветер. Кроме того, температура воздуха опустилась до отметки в 3 градуса мороза.

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Автор: Юрий Годован