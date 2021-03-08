Киев внезапно накрыл снегопад (фото, видео)
Осадки быстро закончились, но успели оставить след на земле.
В Киеве во второй половине дня 8 марта внезапно ухудшилась погода - усилился ветер и пошел сильный снег.
В частности, снегопад зафиксировали в левобережных районах столицы, передает корреспондент УНИАН.
Снег пускался несколько раз, прекращаясь через несколько минут. Его интенсивность была настолько сильная, что за это время земля во многих местах снова успела покрыться слоем снега. В некоторые моменты во время метели выходило солнце.
Жители столицы начали активно делиться кадрами сегодняшней погоды в соцсетях.
Как сообщал УНИАН, завтра в Украине сохранится морозная погода, осадков не предвидится.
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