Киев внезапно накрыл снегопад (фото, видео)

Осадки быстро закончились, но успели оставить след на земле.

Снегопад в Киеве 8 марта / фото УНИАН

В Киеве во второй половине дня 8 марта внезапно ухудшилась погода - усилился ветер и пошел сильный снег.

В частности, снегопад зафиксировали в левобережных районах столицы, передает корреспондент УНИАН.

фото УНИАН

Снег пускался несколько раз, прекращаясь через несколько минут. Его интенсивность была настолько сильная, что за это время земля во многих местах снова успела покрыться слоем снега. В некоторые моменты во время метели выходило солнце.

Жители столицы начали активно делиться кадрами сегодняшней погоды в соцсетях.

фото из соцсетей