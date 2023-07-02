Среди погибших 31 мужчина, 18 женщин и двое детей.

В субботу, 1 июля 2023 года, на западе Кении произошло ужасное ДТП. В результате аварии погибли 52 человека, среди которых и дети.

Как сообщает The Guardian, грузовик с контейнером съехал с дороги и влетел в другие автомобили и людей, стоявших у перекрестка. Губернатор округа Керичо, где произошел инцидент, Эрик Мутай заявил, что среди погибших 31 мужчина, 18 женщин и двое детей.

"Авария произошла мгновенно. Многие из людей не успели сбежать. Было много путаницы, потому что люди кричали со всех сторон, и все бежали на место аварии, – рассказал один из свидетелей трагического ДТП Джоэл Ротич.

В то же время министр транспорта Кипчумба Муркомен рассказал о 32 раненых. Чиновник также заверил, что на этом перекрестке пересмотрят меры безопасности. Он добавил, что грузовик, вызвавший аварию, зарегистрирован в Руанде.

Смертельные ДТП: другие инциденты

18 июня в кровавое ДТП в Турции попал автобус с туристами из РФ. Их везли из отелей Алании в аэропорт, когда автобус влетел в фуру. Водитель скончался на месте.

17 июня в смертельное ДТП попала машина с четырьмя детьми. Женщина, которая была за рулем, погибла на месте. Дети в возрасте от 5 до 15 лет получили различные травмы и были госпитализированы.

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