Травмированным оказывается необходимая медицинская помощь в больнице.

Сейчас известно о пяти погибших украинцах и еще трех травмированных в результате ДТП в Италии. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в больнице.

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии агентству УНИАН отметил, что украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются дорожно-транспортным происшествием, которое произошло ночью на трассе А4 вблизи Венеции.

"По имеющейся информации, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров. Сейчас известно о пятерых погибших украинцах, еще трое травмированы.Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь в больнице", - сообщил он.

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В МИД сообщают, что украинские консулы взаимодействуют с итальянскими правоохранителями в контексте выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле лечение наших граждан и устанавливают связь с родственниками.

ДТП с украинцами в Италии - что известно

Вчера, 3 октября, в Венеции в районе Местре автобус упал с эстакады и загорелся. Среди пассажиров были и украинцы.

В СМИ сообщали, что автобус компании La Linea работал на метане. По предварительной версии, он съехал с проезжей части, пробил ограждение и, пролетев около тридцати метров, оказался у железнодорожных путей. Вероятно, автобус задел электропровода и загорелся.

Ранее сообщалось о 21 погибшем пассажире автобуса, 15 пострадавших и нескольких пропавших без вести.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро распорядился объявить городской траур в память о многочисленных жертвах.

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