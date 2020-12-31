В Харькове 31 декабря произошла авария с участием двух легковушек и городской маршрутки. Пострадавших нет.
Фото ДТП в местный Telegram-канал выложили очевидцы.
Читайте такжеВ Ривне горел ТРЦ, внутри которого были дети (фото)
В результате столкновения пострадал бампер BMW и корпус маршрутного такси. Как пишут харьковчане, на момент аварии в салоне общественного транспорта находились пятеро пассажиров.
На место происшествия прибыли патрульные. По словам маршрутчика, водитель BMW не справился с управлением и ударился об него.
ДТП спровоцировало временные пробки.
Другие новости
- Обменяла «старые» деньги: в Одессе женщина обманула пенсионеров на 85 тысяч гривень (фото, видео)
- В Киеве будут судить стоматолога, из-за действий которого умерла женщина
- На Полтавщине водитель школьного автобуса потерял сознание и въехал в столб (фото)
- В Киеве горела многоэтажка, есть пострадавший
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram