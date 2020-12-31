ДТП в Харькове - легковушка врезалась в маршрутку с 5 пассажирами / t.me/h_saltovka

В Харькове 31 декабря произошла авария с участием двух легковушек и городской маршрутки. Пострадавших нет.

Фото ДТП в местный Telegram-канал выложили очевидцы.

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В результате столкновения пострадал бампер BMW и корпус маршрутного такси. Как пишут харьковчане, на момент аварии в салоне общественного транспорта находились пятеро пассажиров.

На место происшествия прибыли патрульные. По словам маршрутчика, водитель BMW не справился с управлением и ударился об него.

ДТП спровоцировало временные пробки.

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Автор: УНИАН