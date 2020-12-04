Женщина по неизвестным причинам бросилась под поезд / скриншот
Под Киевом 30-летняя женщина бросилась под поезд.
Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".
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По данным сообщества, инцидент произошел в Боярке. Там 30-летняя женщина по неизвестным причинам прыгнула под поезд.
Машинист вовремя понял, что будет делать женщина, и применил экстренное торможение. Женщина осталась жива, ее госпитализировали.
Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним.
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