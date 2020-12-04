К счастью, машинист успел вовремя затормозить.

Под Киевом 30-летняя женщина бросилась под поезд.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

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По данным сообщества, инцидент произошел в Боярке. Там 30-летняя женщина по неизвестным причинам прыгнула под поезд.

Машинист вовремя понял, что будет делать женщина, и применил экстренное торможение. Женщина осталась жива, ее госпитализировали.

Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним.

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Автор: Екатерина Лиманская