В автобусе, который ехал на оккупированную территорию, находилось 15 человек.

Сегодня утром в Ростовской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором ехали украинцы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

По предварительным данным, водитель 1973 года рождения не справился с управлением и автобус опрокинулся.

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В результате двое человек погибли, трое пострадали. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб.

По данным регионального ГИБДД, всего в автобусе находилось 15 человек, сообщает ТАСС. Также сообщается, что причиной аварии стал сильный боковой ветер и мокрая трасса.

По данным агентства, автобус следовал из Москвы в Донецк. При этом большинство пассажиров - жители оккупированных территорий Украины.

Сообщается также, что водитель автобуса жив, он гражданин Украины.

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Автор: Екатерина Лиманская