Сегодня утром в Ростовской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором ехали украинцы.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России.
По предварительным данным, водитель 1973 года рождения не справился с управлением и автобус опрокинулся.
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В результате двое человек погибли, трое пострадали. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб.
По данным регионального ГИБДД, всего в автобусе находилось 15 человек, сообщает ТАСС. Также сообщается, что причиной аварии стал сильный боковой ветер и мокрая трасса.
По данным агентства, автобус следовал из Москвы в Донецк. При этом большинство пассажиров - жители оккупированных территорий Украины.
Сообщается также, что водитель автобуса жив, он гражданин Украины.
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